16:18, 3 марта 2026

Внешность 51-летнего Андрея Губина в интервью Собчак вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @xenia_sobchak

Советский и российский эстрадный певец Андрей Губин вызвал споры в сети из-за своего внешнего вида на интервью журналистки Ксении Собчак. Комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеведущей.

51-летний поп-исполнитель предстал перед камерами с взъерошенной прической, в синих джинсах и черных кедах с белой подошвой. Кроме того, на нем присутствовала джинсовая рубашка, поверх которой было надето худи.

Пользователи сети удивились изменениям во внешности артиста и принялись обсуждать их в комментариях под видео: «У них Бритни Спирс, а у нас Андрей Губин», «Время никого не щадит», «Какой он был красивый в юности», «А что с ним произошло? Я в шоке», «Очень постарел. Раньше был такой симпатичный», «Вообще на себя не похож».

В то же время были и те фанаты, которые поддержали кумира. «Легенда», «Какой он молодец все-таки», «Многие отмечают, что он сильно изменился и постарел. Однако стоит помнить, что никто не остается прежним. Все люди меняются», «Краш моей юности», «Он мне всегда нравился», — высказывались они.

В феврале российский певец Григорий Лепс ответил хейтерам на критику своей внешности после расставания с Авророй Кибой.

