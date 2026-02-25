Реклама

16:26, 25 февраля 2026

Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне»

Певец Григорий Лепс заявил, что он трезвый человек в ответ на критику внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне». Его комментарий опубликован на странице издания StarHit в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Журналисты разместили видео с интервью 63-летнего артиста. В нем он предстал с щетиной на лице и грязными волосами. Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лепса на публике. По мнению некоторых юзеров, он стал выглядеть так из-за приема алкоголя на фоне разрыва с бывшей невестой Авророй Кибой.

Лепс, в свою очередь, не стал терпеть нападки хейтеров и ответил им в комментариях под роликом. «Интересно люди судят по своей колокольне, конечно. Кроме алкоголя проблем нет и быть не может, рад за вас. На этом видео абсолютно трезвый человек, который спит по три-четыре часа, месяц болеет и работает 24/7, потому что есть обязательства, нужно дописать альбом в срок. Но все равно никто не поверит, понимаю», — заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленную Лепса заподозрили в романе с миллионером-племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева.

