63-летнего Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети

Народного артиста России Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети из-за внешнего вида. Видео и комментарии появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания «СтарХит».

63-летний исполнитель дал интервью порталу и ответил на вопросы журналистов. На размещенных кадрах он предстал с небрежной укладкой, надев черную рубашку и серую куртку.

Пользователи сети раскритиковали внешность Лепса в комментариях под постом. «Почти трезвый», «Ему этот мир абсолютно понятен...», «Парикмахер огонь», «У меня за магазином бомжи лучше выглядят», «Чучело», «Бедная его печень», — написали они.

Кроме того, Лепс впервые прокомментировал расставание с невестой на видео. Он заявил, что его мало интересует женский праздник, придуманный Кларой Цеткин и Розой Люксембург.

В январе 19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений. Аврора Киба подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи.