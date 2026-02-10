Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:27, 10 февраля 2026Ценности

63-летнего Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети

Екатерина Ештокина

Кадр: @starhit.ru

Народного артиста России Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети из-за внешнего вида. Видео и комментарии появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) издания «СтарХит».

63-летний исполнитель дал интервью порталу и ответил на вопросы журналистов. На размещенных кадрах он предстал с небрежной укладкой, надев черную рубашку и серую куртку.

Пользователи сети раскритиковали внешность Лепса в комментариях под постом. «Почти трезвый», «Ему этот мир абсолютно понятен...», «Парикмахер огонь», «У меня за магазином бомжи лучше выглядят», «Чучело», «Бедная его печень», — написали они.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Кроме того, Лепс впервые прокомментировал расставание с невестой на видео. Он заявил, что его мало интересует женский праздник, придуманный Кларой Цеткин и Розой Люксембург.

В январе 19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений. Аврора Киба подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Раскрыта причина саботажа Украиной обмена пленными

    Раскрыты опасные последствия неправильной зарядки iPhone

    АвтоВАЗ запланировал рост продаж на рынке соседней страны

    Парень купил потрепанную книгу и раскрыл чужую семейную тайну

    Японские фигуристы подали жалобу на пьедесталы на Олимпиаде

    63-летнего Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети

    Москву завалит снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok