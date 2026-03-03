Выживший в Пермском крае турист пролежал в сугробе девять дней

Выжившего в Пермском крае туриста эвакуировали на частном вертолете

Единственный выживший турист из пропавшей в Пермском крае группы пролежал в сугробе в лесу девять дней в ожидании помощи. Об этом РИА Новости рассказал участник спасательной операции Сергей Брусенцев.

По словам собеседника агентства, местный житель эвакуировал пострадавшего по имени Сергей до больницы на своем частном вертолете. Транспортировку по лесу он бы не пережил, добавил Брусенцев.

Когда мужчина и его друзья обнаружили потерявшихся туристов, единственный выживший из группы был сильно замерзшим. До прилета вертолета его отпаивали горячим чаем — после этого он начал чувствовать ноги.

Опытные туристы считают, что в районе плато Кваркуш нельзя спать на снегу во время метели, подчеркнул Брусенцев. Он также рассказал, что снегоходы участников группы пришлось выкорчевывать из снега топором.

«Тела мужчин мы вывозили на своих снегоходах, с нами был представитель Следственного комитета края», — поделился волонтер.

Ранее стало известно, что единственному госпитализированному туристу из пропавшей в Пермском крае группы 67 лет. Он оказался самым старшим в компании из пяти человек.