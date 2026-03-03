Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:24, 3 марта 2026Наука и техника

Геймеры разочаровались в Windows 11

Доля Windows 11 среди геймеров в Steam обрушилась за месяц до 56 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Доля Windows 11 среди геймеров резко упала. Об этом говорится в ежемесячном отчете Steam.

Согласно данным за февраль, актуальная Windows 11 продолжает оставаться самой популярной операционной системой (ОС) среди геймеров на персональных компьютерах (ПК). Доля ОС составляет 56,28 процента. Однако за последний месяц доля обрушилась на 10,43 процента. Причины этого феномена неизвестны.

Windows 10, напротив, набрала 12,46 процента. Доля устаревшей операционной системы среди пользователей площадки Steam составляет 40,25 процента. На третьем месте находится Windows 7 — ее доля снова сократилась и составила 0,05 процента. Вероятно, фанаты видеоигр разочаровались в новой ОС Microsoft.

Напротив, согласно актуальным данным StatCounter, доля Windows 11 среди пользователей во всем мире выросла до рекордных 70 процентов. Доля Windows 10 упала до 26 процентов.

Также специалисты Steam назвали самую популярную конфигурацию компьютера среди игроков. Геймеры предпочитают девайс с 32 гигабайтами оперативной памяти, шестиядерным процессором, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 и 4 гигабайтами встроенной памяти. Самым популярным языком в Steam неожиданно стал китайский: его доля выросла на 30,74 процента за месяц и достигла показателя 54,60 процента.

В конце февраля в Windows 11 появилась функция быстрого восстановления и встроенный тест скорости интернета. «В настоящее время с этим обновлением не выявлено никаких проблем, что является приятным сюрпризом», — подытожили авторы Windows Central.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    Россия в скором времени может окончательно потерять машины одной марки

    СВЧ приняли на вооружение ОВД России

    На Западе предрекли ответ Европы на остановку трубопровода «Дружба»

    Более тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

    Германия начала сотрудничество с Францией в сфере ядерного оружия

    Загитова пожаловалась на проблемы с лицом

    Россиянам раскрыли актуальную схему кражи аккаунтов в Telegram

    Орбакайте случайно раскрыла проблемы со здоровьем Пугачевой

    Путин назначил нового посла в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok