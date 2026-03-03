Геймеры разочаровались в Windows 11

Доля Windows 11 среди геймеров в Steam обрушилась за месяц до 56 %

Доля Windows 11 среди геймеров резко упала. Об этом говорится в ежемесячном отчете Steam.

Согласно данным за февраль, актуальная Windows 11 продолжает оставаться самой популярной операционной системой (ОС) среди геймеров на персональных компьютерах (ПК). Доля ОС составляет 56,28 процента. Однако за последний месяц доля обрушилась на 10,43 процента. Причины этого феномена неизвестны.

Windows 10, напротив, набрала 12,46 процента. Доля устаревшей операционной системы среди пользователей площадки Steam составляет 40,25 процента. На третьем месте находится Windows 7 — ее доля снова сократилась и составила 0,05 процента. Вероятно, фанаты видеоигр разочаровались в новой ОС Microsoft.

Напротив, согласно актуальным данным StatCounter, доля Windows 11 среди пользователей во всем мире выросла до рекордных 70 процентов. Доля Windows 10 упала до 26 процентов.

Также специалисты Steam назвали самую популярную конфигурацию компьютера среди игроков. Геймеры предпочитают девайс с 32 гигабайтами оперативной памяти, шестиядерным процессором, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 и 4 гигабайтами встроенной памяти. Самым популярным языком в Steam неожиданно стал китайский: его доля выросла на 30,74 процента за месяц и достигла показателя 54,60 процента.

В конце февраля в Windows 11 появилась функция быстрого восстановления и встроенный тест скорости интернета. «В настоящее время с этим обновлением не выявлено никаких проблем, что является приятным сюрпризом», — подытожили авторы Windows Central.