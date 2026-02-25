Windows 11 получила долгожданные функции

В Windows 11 добавили функцию быстрого восстановления системы и тест интернета

В Windows 11 появилась функция быстрого восстановления и встроенный тест скорости интернета. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты заметили, что компания Microsoft выпустила обновление KB5077241, которое не содержит патчей безопасности, но приносит на персональные компьютеры некоторые новые функции. По словам авторов медиа, апдейт получил несколько долгожданных пользователями операционной системы (ОС) особенностей.

Так, в ОС добавили функцию быстрого восстановления системы (QMR). Она позволяет откатывать настройки Windows при возникновении критических ошибок, которые препятствуют загрузке. Также на панели задач добавили кнопку, запускающую тест скорости интернета. Она позволяет измерить скорость и задержку интернета по Ethernet, Wi-Fi и сотовой связи.

Также Windows 11 получила несколько мелких улучшений и обновлений. Специалисты отметили, что в ОС теперь можно ставить картинки формата WebP в качестве обоев рабочего стола. В настройках системы также появилась возможность управлять поддерживаемыми камерами, а виджеты с рабочего стола могут разворачиваться на весь экран.

«В настоящее время с этим обновлением не выявлено никаких проблем, что является приятным сюрпризом», - подытожили авторы Windows Central.

В конце февраля пользователи программы Outlook в Windows 11 пожаловались на исчезновение курсора. Указатель мыши стал исчезать при запуске программы Outlook — в Microsoft пообещали исправить ошибку.