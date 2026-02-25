Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:50, 25 февраля 2026Наука и техника

Windows 11 получила долгожданные функции

В Windows 11 добавили функцию быстрого восстановления системы и тест интернета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

В Windows 11 появилась функция быстрого восстановления и встроенный тест скорости интернета. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты заметили, что компания Microsoft выпустила обновление KB5077241, которое не содержит патчей безопасности, но приносит на персональные компьютеры некоторые новые функции. По словам авторов медиа, апдейт получил несколько долгожданных пользователями операционной системы (ОС) особенностей.

Так, в ОС добавили функцию быстрого восстановления системы (QMR). Она позволяет откатывать настройки Windows при возникновении критических ошибок, которые препятствуют загрузке. Также на панели задач добавили кнопку, запускающую тест скорости интернета. Она позволяет измерить скорость и задержку интернета по Ethernet, Wi-Fi и сотовой связи.

Также Windows 11 получила несколько мелких улучшений и обновлений. Специалисты отметили, что в ОС теперь можно ставить картинки формата WebP в качестве обоев рабочего стола. В настройках системы также появилась возможность управлять поддерживаемыми камерами, а виджеты с рабочего стола могут разворачиваться на весь экран.

«В настоящее время с этим обновлением не выявлено никаких проблем, что является приятным сюрпризом», - подытожили авторы Windows Central.

В конце февраля пользователи программы Outlook в Windows 11 пожаловались на исчезновение курсора. Указатель мыши стал исчезать при запуске программы Outlook — в Microsoft пообещали исправить ошибку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже у Зеленского нет такого запрета». Комик Сабуров дал первый концерт после депортации из России. О чем он шутил?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Отдохнувшая на Бали россиянка описала поведение мужчин из России фразой «стыдно смотреть»

    В России призвали строить дешевое жилье

    Соратник Ельцина рассказал об «огромном и тяжелом труде» Чубайса

    Врач назвала ошибки при промывании носа

    Привычное растение оказалось союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера

    Москвичам назвали время прихода настоящей весны

    Россиянам раскрыли связь кофе и рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok