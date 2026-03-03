Реклама

22:36, 3 марта 2026Мир

Западные СМИ уличили в манипуляциях информацией об убитых ВСУ детях

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Западные СМИ манипулируют информацией об убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) детях. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте диппредставительства.

В частности, речь идет о статье Financial Times, вышедшей под заголовком «Россия использует монументы для распространения дезинформации». В тексте говорится о якобы «пропагандистском характере» мемориального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке.

«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали. Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о "пропагандистской пользе" от гибели детей и объявляет сохранение их памяти "актом пропаганды Кремля"», — говорится в заявлении МИД России.

По мнению дипломатов, целью подобных текстов является оправдание убийств мирных жителей Донбасса.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики.

