Западные СМИ уличили в манипуляциях информацией об убитых ВСУ детях

МИД России: Западные СМИ манипулируют информацией об убитых ВСУ детях

Западные СМИ манипулируют информацией об убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) детях. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте диппредставительства.

В частности, речь идет о статье Financial Times, вышедшей под заголовком «Россия использует монументы для распространения дезинформации». В тексте говорится о якобы «пропагандистском характере» мемориального комплекса «Аллея ангелов» в Донецке.

«Сам факт того, что объектом подобных манипуляций становится место, где высечены имена убитых детей, уже выходит за пределы не только журналистики, но и элементарной человеческой морали. Там, где любой нормальный человек молча склонит голову, автор позволяет себе рассуждать о "пропагандистской пользе" от гибели детей и объявляет сохранение их памяти "актом пропаганды Кремля"», — говорится в заявлении МИД России.

По мнению дипломатов, целью подобных текстов является оправдание убийств мирных жителей Донбасса.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики.