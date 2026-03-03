Зеленский объяснил участие Буданова в переговорах

Зеленский: Буданова включили в делегацию для объединения диалога с РФ и США

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) включили в переговорную группу на трехсторонних встречах в Абу-Даби и Женеве, чтобы Россия и США не работали по разным каналам относительно окончания конфликта. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«В офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде», — сказал он.

Он также подчеркнул, что пока рано оценивать работу переговорной группы, так как она только начала свою деятельность. Он также подчеркнул, что подписание мирного соглашения будет ключевым критерием эффективности переговоров.

Ранее Зеленский анонсировал проведение нового раунда переговоров по Украине. По его словам, он пройдет в период с 5 по 9 марта.

