В Британии назвали два варианта завершения иранского конфликта

Политолог Леви: Страны Персидского залива могут надавить на США по поводу Ирана

Страны Персидского залива могут надавить на США по поводу Ирана и уговорить Вашингтон пойти на урегулирование конфликта с Тегераном. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Один из вариантов — оказать давление на американцев, чтобы они как можно скорее прекратили это, утверждая, что это слишком разрушительно, их аэропорты закрыты, торговля парализована, и население к этому не привыкло», — отметил эксперт.

При этом Леви подчеркнул, что есть и второй, более радикальный вариант. По его словам, страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США «завершить начатое».

Хотя некоторые могут быть разгневаны и склоняться ко второму варианту, рациональным и более вероятным выбором является первый — ослабление Ирана приемлемо, но они не хотят, чтобы эта война продолжалась, и, похоже, именно это транслируют столицы стран Персидского залива Даниэль Леви британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

«Это стремление к прекращению конфликта, вероятно, усилится, если война затянется. Торговля и стабильность имеют для стран Персидского залива экзистенциальное значение, в отличие от регионального влияния Ирана, каким бы нежелательным оно ни было. Порог болевых ощущений там ниже, чем может показаться», — резюмировал эксперт.

Ранее израильский портал Kan со ссылкой на источники сообщил, что Израиль рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к ударам по Ирану. Уточняется, что причиной тому могут стать удары по объектам нефтяной инфраструктуры.