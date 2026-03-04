Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:17, 4 марта 2026Ценности

45-летняя Пэрис Хилтон разделась догола для рекламы собственного бренда

45-летняя Пэрис Хилтон показала откровенные фото с рекламы бренда Parivie
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон разделась догола для рекламы собственного косметического бренда Parivie. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летнюю знаменитость запечатлели в ванной комнате. Она предстала перед камерами без одежды и нижнего белья, прикрывая обнаженные части тела пеной. При этом звезда позировала в леопардовых туфлях, широком чокере, а также с сияющими серьгами и короной на голове.

В феврале Хилтон показала откровенные фото в честь дня рождения. Тогда светская львица снялась лишь в чулках, туфлях на шпильках и прозрачных перчатках выше локтя.

В июне 2024 года Хилтон рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии, которое произошло с ней в частной школе. Она призналась, что ее жестко наказывали, таскали по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    45-летняя Пэрис Хилтон разделась догола для рекламы собственного бренда

    В Израиле возросло число погибших из-за ударов Ирана

    Владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов пожаловался на обнищавших клиентов

    В Британии назвали два варианта завершения иранского конфликта

    Странная ниша в стене старого дома поставила в тупик пользователей сети

    Над российским городом прогремела вторая волна взрывов

    США заявили об уничтожении сотен пусковых установок Ирана

    В Иране обвинили США в попытке разжечь религиозную ненависть

    Тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok