92-летний мужчина и 82-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

В США 92-летний мужчина и 82-летняя женщина обвенчались в доме престарелых

92-летний житель США Дэйв сыграл свадьбу с 82-летней избранницей в доме престарелых. Об этом сообщает KOMU 8.

Дэйв познакомился с будущей женой Джеки на мероприятиях дома престарелых Westbury Senior Living. Их объединила любовь к изучению Библии и посещение баптистской церкви. И мужчина, и женщина овдовели и даже не думали, что когда-нибудь снова найдут любовь, пока не встретили друг друга.

5 февраля Дэйв сделал Джеки предложение. Жених и невеста решили обвенчаться в доме престарелых, что свел их вместе. Его сотрудники две недели готовили все к празднику: печатали приглашения, украшали зал, заказывали еду.

Пастором на свадьбе пожилых молодоженов стал лучший друг Дэйва. Дэйв сделал для его святой крест: он раньше работал плотником.

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, 88-летние жених и невеста сыграли свадьбу. Они познакомились в Центре досуга пожилых людей, организованном при церкви, и уже через год решили пожениться.

