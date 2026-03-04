Американскому сенатору стало «страшнее, чем когда либо» после брифинга по Ирану

Сенатор Блюменталь: США могут начать наземную операцию в Иране

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь посетил закрытый брифинг по Ирану и заявил, что США могут начать наземную операцию в исламской республике. Его слова приводит РИА Новости.

«После этого брифинга мне стало страшнее, чем когда-либо, что мы можем отправить войска, что солдаты США могут понадобиться, чтобы добиться целей, которые, кажется, есть у администрации», — сказал политик.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при появлении необходимости. Глава Белого дома добавил, что наземная операция, «вероятно, не понадобится».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

