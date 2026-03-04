Реклама

16‑летняя дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном образе

Актриса Анна Пересильд снялась в корсете с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном образе. Пост появился в ее в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя дочь российских знаменитостей предстала перед камерой фотографа Кристины Фоминой в корсете с глубоким декольте.

Стилисты уложили волосы звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в прическу с эффектом мокрых волос. Образ дополнило колье с шипами. Визажистом в данной съемке выступила Рина Землюзина.

В феврале 16‑летняя дочь Юлии Пересильд рассказала о нападках хейтеров. Звезда призналась, что пользователи сетей находят ее детские фотографии и начинают придираться к ее внешности.

