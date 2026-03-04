Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:47, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал комика Сабурова благодарить судьбу

Лебедев заявил, что Сабурову, изгнанному из России, нужно благодарить судьбу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что стендап-комик Нурлан Сабуров, которого изгнали из России, должен благодарить судьбу за случившееся с ним. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Думаю, Нурлану Сабурову нужно быть благодарным судьбе за то, что мы живем в такие травоядные времена. В прошлые разы, в другие годы он бы мог остаться без целых коленок, например, или еще какие-то ужасы люди делали. А сейчас просто запрет на 50 лет, подумаешь! Жив, цел, все на месте, красота», — сказал дизайнер.

Блогер также добавил, что теперь Сабурову придется продолжать смешно шутить за пределами России.

Ранее Сабуров поиронизировал над изгнанием из России на первом концерте после отъезда из страны. Он, в частности, в шутку назвал себя уголовником.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Юмориста обвинили в том, что он нарушил налоговое и миграционное российское законодательство, а также критиковал спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по российскому газовозу в Средиземном море

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    Россиянам рассказали о стране-оазисе спокойствия на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Израиль уличили в ударе по нарисованному вертолету

    Появились подробности о появившихся у российских границ «отрядах неонацистов»

    Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран

    На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

    Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

    США запустили межконтинентальную ракету в сторону Тихого океана

    В России ответили Мерцу после слов о переговорах по теме Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok