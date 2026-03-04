Артемий Лебедев призвал комика Сабурова благодарить судьбу

Лебедев заявил, что Сабурову, изгнанному из России, нужно благодарить судьбу

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что стендап-комик Нурлан Сабуров, которого изгнали из России, должен благодарить судьбу за случившееся с ним. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Думаю, Нурлану Сабурову нужно быть благодарным судьбе за то, что мы живем в такие травоядные времена. В прошлые разы, в другие годы он бы мог остаться без целых коленок, например, или еще какие-то ужасы люди делали. А сейчас просто запрет на 50 лет, подумаешь! Жив, цел, все на месте, красота», — сказал дизайнер.

Блогер также добавил, что теперь Сабурову придется продолжать смешно шутить за пределами России.

Ранее Сабуров поиронизировал над изгнанием из России на первом концерте после отъезда из страны. Он, в частности, в шутку назвал себя уголовником.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Юмориста обвинили в том, что он нарушил налоговое и миграционное российское законодательство, а также критиковал спецоперацию на Украине.