Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Девушка подала в суд на брата после конфликта на семейном празднике

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником No_View1956 рассказала о конфликте со своим двоюродным братом, который закончился судебными разбирательствами. По словам девушки, он произошел на семейном празднике, незадолго до которого она купила себе iPhone последней модели, потратив на само устройство и аксессуары около 1300 долларов (около 101 тысячи рублей).

«Несколько месяцев назад мы были на дне рождения моей бабушки. Все отдыхали у бассейна на заднем дворе, и я стояла возле одного из столиков на террасе, переписывалась и фотографировала всех. Мой 25-летний кузен, всегда практиковавший казавшийся мне примитивным юмор с применением физической силы, подошел ко мне сзади и начал дразнить меня, спрашивая, зачем я прилипла к телефону», — написала девушка.

Материалы по теме:
Шагающий пылесос, умная прокладка и унитаз с микрофоном. Самые безумные и странные гаджеты с крупнейшей в мире выставки электроники
Шагающий пылесос, умная прокладка и унитаз с микрофоном.Самые безумные и странные гаджеты с крупнейшей в мире выставки электроники
19 января 2026
«Это тревожный звоночек» Девушка расторгла помолвку, чтобы выйти замуж за чат-бота ИИ. Почему люди строят отношения с нейросетями?
«Это тревожный звоночек»Девушка расторгла помолвку, чтобы выйти замуж за чат-бота ИИ. Почему люди строят отношения с нейросетями?
14 февраля 2026
Как разблокировать айфон, если забыли пароль? Топ-5 способов, пошаговая инструкция
Как разблокировать айфон, если забыли пароль?Топ-5 способов, пошаговая инструкция
20 февраля 2026

Она в ответ попросила брата перестать донимать ее. Парень вместо этого начал скакать вокруг сестры, делая вид, что собирается выхватить устройство у нее из рук. В какой-то момент он просто выбил смартфон и тот, ударившись о землю, отскочил в бассейн, где стремительно пошел ко дну.

«Мы тут же его вытащили, но он был неисправен. В Apple констатировали, что смартфон поврежден водой и ремонту не подлежит. Я сказала брату, что замена обойдется примерно в 1300 долларов, и я жду этих денег от него. Он отказался платить, заявив, что мне не следовало стоять так близко к краю бассейна с дорогим устройством в руках», — пожаловалась девушка.

Ее семья встала на сторону провинившегося, мотивировав это тем, что у него есть возлюбленная и общий с ней ребенок, которых нужно содержать. Родственники назвали автора мелочным человеком. После нескольких недель препирательств с кузеном девушка не выдержала и подала на него в суд.

«Я выиграла дело. Он по-прежнему затягивал с оплатой, поэтому я подала еще и иск о взыскании части его зарплаты. Теперь 20 процентов его ежемесячного заработка идет на погашение этого долга. Моя семья говорит, что я сошла с ума», — заключила девушка.

Ранее девушка возмутилась поведением свекрови и через суд запретила ей приближаться к себе. Прожив с невесткой всего три месяца, она начала регулярно комментировать ее поведение и бытовые привычки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Макгрегор рассказал о переговорах с UFC

    АвтоВАЗ рассказал о перспективах поставок Lada на Ближний Восток

    Россиянин описал отношения с девушками в Чехии словами «урок экономики вместо романтики»

    Девушка подала в суд на брата после конфликта на семейном празднике

    Раскрыта неожиданная причина ухудшения памяти и внимания

    Иранские эмигранты описали идеальный режим в Иране

    Девушка примерила купленное в сети платье и рассмешила пользователей сети

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ после слов Зеленского о создании буферной зоны в России

    Японцы захотели белого медведя из России и согласились поменяться на капибар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok