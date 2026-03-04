Реклама

07:14, 4 марта 2026

Девушка примерила купленное в сети платье и рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @emma.mather

Жительница Ирландии Эмма Мазер примерила купленное в сети платье и рассмешила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя юзерша предстала перед камерой в чрезмерно коротком и широком платье-баллоне сливочного оттенка с воротником-халтером (завязывается или крепится на шее на манер петли — прим. «Ленты.ру»). «Я похожа на мешок картошки с руками», — заявила девушка, отметив, что приобрела наряд на сайте ретейлера PrettyLittleThing, где он выглядел по-другому.

Ролик набрал более 214 тысяч просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Умираю от смеха», «Я просто кричу», «Как вывернутая наизнанку латексная перчатка», «Отличный костюм призрака на Хеллоуин», «Это моя простыня на резинке», — заявили они.

В июле 2025 года пользовательница сети с никнеймом @Sha Una из Великобритании показала купленную на сайте китайского ретейлера Shein копию обуви французского бренда Hermes и рассмешила пользователей.

