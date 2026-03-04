Реклама

Экономика
23:04, 4 марта 2026

Рынок жилья в популярном у россиян городе отреагировал на ракетные удары Ирана

Дубайские застройщики заняли выжидательную позицию на фоне военного конфликта
Виктория Клабукова

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Дубайские застройщики взяли паузу на фоне разворачивающегося на Ближнем Востоке военного конфликта. Как отреагировал рынок жилья в популярном у российских инвесторов городе, проекту «Движение.ру» рассказал партнер Nikoliers Андрей Косарев.

По его наблюдениям, дубайские девелоперы предпочли занять выжидательную позицию. «Большая их часть пока наблюдает за ситуацией», — прокомментировал Косарев. Часть сделок приостановили, однако о статистических изменениях пока говорить преждевременно, поскольку цены формируются по осуществленным продажам. Тем не менее в краткосрочной перспективе эксперт не ожидает резкого падения стоимости, тем более если рынок быстро стабилизируется. Местные инвесторы, по словам Косарева, сохраняют спокойствие, наблюдая за оперативными действиями властей. Панические настроения присутствуют лишь среди инвесторов из-за рубежа.

Если конфликт затянется, на рынке может сформироваться отложенный спрос, допускает Косарев. При пессимистичном развитии событий покупатели станут вести себя осторожнее, а продавцы, особенно за границей, будут охотнее идти на уступки. Прежде всего речь идет о малоформатных ликвидных объектах в готовых или строящихся проектах. Однако массового характера такая тенденция не обретет и на цены не повлияет.

Ранее исследование CORE.XP показало, что ОАЭ является самым популярным среди россиян направлением для покупки жилья за границей. Чаще всего россияне выбирают жилье в Дубае, Рас-эль-Хайме и Абу-Даби. Следом в рейтинге идут Кипр и Таиланд.

