19:11, 4 марта 2026Спорт

Футболист «Манчестер Юнайтед» пытался дать взятку и получил условный срок

Футболист «Манчестер Юнайтед» Магуайр получил 15 месяцев тюрьмы условно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пытался дать взятку и получил условный срок. Об этом сообщает Sky Sports.

Защитника признали виновным в нанесении легкого вреда здоровью и приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно. В 2020 году Магуайр вступил в конфликт с посетителями бара в Греции, после чего оказал сопротивление сотрудникам местной полиции и пытался дать им взятку.

Тогда же Магуайра приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно. Футболист подал апелляцию на решение суда. Ожидается, что он обжалует приговор и в этот раз.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

