Глава МИД Испании ответил на угрозы Трампа

Альбарес призвал союзников уважать Испанию

Испания — суверенное государство, заслуживающее уважения от всех союзников. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью телерадиокомпании RTVE.

«Испания — это суверенная страна, которая принимает решения самостоятельно. И мы требуем уважения от всех наших союзников к одной из древнейших наций на планете — Испании», — сообщил он.

Дипломат отметил, что Испания остается важным партнером и дружественной страной для США. Он подчеркнул, что Вашингтон имеет торговый профицит в отношениях с Мадридом. Испания также активно приобретает значительные объемы американского сжиженного природного газа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены прекратить торговлю с Испанией из-за отказа королевства нарастить расходы на оборону. Американский лидер уже предлагал исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону.