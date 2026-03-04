Иностранец с ледорубом пытался вскрыть банкомат в центре Москвы

В Москве арестовали иностранца, пытавшего вскрыть банкомат

В Москве арестовали иностранца, пытавшего вскрыть банкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 158 («Попытка кражи») УК РФ.

По данным ведомства, на 1-й Тверской-Ямской улице неизвестный зашел в помещение с банкоматами и при помощи ледоруба пытался вскрыть отделение для хранения денег в одном из устройств. В этот момент в банкомате находилось около четырех миллионов рублей. После неудачной попытки взлома правонарушитель скрылся с места происшествия.

В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний иностранный гражданин. Он арестован, по данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию.