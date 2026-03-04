Испания опровергла заявления о намерении сотрудничать с военными США

Альбарес опроверг заявления о намерении Испании сотрудничать с ВС США

Правительство Испании опровергает утверждения Соединенных Штатов о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) государства Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит радиостанция Cadena SER.

«Я категорически это опровергаю», — указал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что позиция Испании не изменилась «ни на запятую», и он не понимает, о чем шла речь в заявлении Вашингтона.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти Испании согласились помогать США в конфликте с Ираном после угроз американского президента Дональда Трампа. По ее словам, Мадрид согласился сотрудничать с вооруженными силами США.