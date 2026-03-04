Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 4 марта 2026Мир

Испания опровергла заявления о намерении сотрудничать с военными США

Альбарес опроверг заявления о намерении Испании сотрудничать с ВС США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jessica Lee / Reuters

Правительство Испании опровергает утверждения Соединенных Штатов о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) государства Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит радиостанция Cadena SER.

«Я категорически это опровергаю», — указал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что позиция Испании не изменилась «ни на запятую», и он не понимает, о чем шла речь в заявлении Вашингтона.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти Испании согласились помогать США в конфликте с Ираном после угроз американского президента Дональда Трампа. По ее словам, Мадрид согласился сотрудничать с вооруженными силами США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    В одном из регионов России отменят платную парковку

    Иран обстрелял офис Нетаньяху

    Отец «королевы марафонов» лишился недвижимости на десятки миллионов рублей

    В Британии заявили о непричастности Ирана к атаке базы на Кипре

    Испания опровергла заявления о намерении сотрудничать с военными США

    Аллергикам спрогнозировали начало цветения

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok