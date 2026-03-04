Реклама

Израиль призвал эвакуировать жителей юга Ливана

Израиль призвал к массовой эвакуации жителей юга Ливана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль призвал к массовой эвакуации жителей юга Ливана. Об этом написал официальный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в социальной сети X.

«Жители юга Ливана, вам необходимо немедленно отправиться на север от реки Литани. Для обеспечения вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов и двигаться на север», — говорится в заявлении.

Адраи предупредил, что нахождение на юге Ливана может поставить под угрозу жизни мирных граждан. По его словам, Израиль планирует применить силу против ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее движение «Хезболла» сообщило, что нанесло серию ударов по штаб-квартире крупнейшей израильской аэрокосмической и авиационной компании Israel Aerospace Industries.

