Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по числу голов за клуб

Российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд Миннесота Уайлд по числу голов за клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий отметился голом в пустые ворота. Он установил окончательный счет — 5:1 в пользу «Миннесоты».

Для Капризова это 220-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за «Миннесоту». Он обошел предыдущего рекордсмена команды — Мариана Габорика (219 заброшенных шайб).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ.