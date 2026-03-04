Реклама

Спорт
09:09, 4 марта 2026Спорт

Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по числу голов за клуб
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika-Imagn / Reuters

Российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд Миннесота Уайлд по числу голов за клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий отметился голом в пустые ворота. Он установил окончательный счет — 5:1 в пользу «Миннесоты».

Для Капризова это 220-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за «Миннесоту». Он обошел предыдущего рекордсмена команды — Мариана Габорика (219 заброшенных шайб).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Россиянин получил «Колдер Трофи» в 2021-м, в том же году вошел в символическую сборную новичков сезона. Кроме того, он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ.

