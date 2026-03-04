Китайский перевозчик поставил на паузу заказы из стран Ближнего Востока

COSCO Shipping приостановила прием заказов из стран Ближнего Востока

Китайский перевозчик COSCO Shipping поставил на паузу прием заказов из стран Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Перевозчик не принимает новые бронирования на перевозки на фоне усиливающихся боевых действий в регионе.

«Основываясь на результатах последней оценки рисков, проведенной компанией COSCO Shipping, принято решение немедленно приостановить новые бронирования на соответствующих маршрутах до дальнейшего уведомления», — заявили в компании.

Соответствующую меру приняли для обеспечения безопасности грузов и стабильности всех морских перевозок, добавили в COSCO.

Иран утверждает, что блокирует Ормузский пролив только для связанных с США танкеров. Фактически же за сутки главную транспортную артерию для мирового рынка энергоресурсов преодолели только два судна. Из-за осложнения навигации резко выросли тарифы фрахта и страхования, поэтому ряд стран Персидского залива начал урезать добычу нефти и останавливать отправки грузов.

Фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день. Тем временем американский президент Дональд Трамп приказал сделать стоимость страхования морской торговли доступной и пообещал, что сопровождать идущие через Ормузский пролив танкеры силами ВМС США.