Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 4 марта 2026Экономика

Китайский перевозчик поставил на паузу заказы из стран Ближнего Востока

COSCO Shipping приостановила прием заказов из стран Ближнего Востока
Вячеслав Агапов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Китайский перевозчик COSCO Shipping поставил на паузу прием заказов из стран Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Перевозчик не принимает новые бронирования на перевозки на фоне усиливающихся боевых действий в регионе.

«Основываясь на результатах последней оценки рисков, проведенной компанией COSCO Shipping, принято решение немедленно приостановить новые бронирования на соответствующих маршрутах до дальнейшего уведомления», — заявили в компании.

Соответствующую меру приняли для обеспечения безопасности грузов и стабильности всех морских перевозок, добавили в COSCO.

Иран утверждает, что блокирует Ормузский пролив только для связанных с США танкеров. Фактически же за сутки главную транспортную артерию для мирового рынка энергоресурсов преодолели только два судна. Из-за осложнения навигации резко выросли тарифы фрахта и страхования, поэтому ряд стран Персидского залива начал урезать добычу нефти и останавливать отправки грузов.

Фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день. Тем временем американский президент Дональд Трамп приказал сделать стоимость страхования морской торговли доступной и пообещал, что сопровождать идущие через Ормузский пролив танкеры силами ВМС США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    В России скрыли данные о доходах от продажи нефти и газа

    Женщины спасли двух предвещающих катаклизмы сельдяных королей

    Гарантии Трампа для судоходства в Персидском заливе назвали частичным решением

    Депутат Госдумы заявила о способности женщин с 22 до 27 лет «спокойно» родить троих детей

    В Минобороны раскрыли подробности применения ВСУ умных бомб

    В МИД России дали оценку действиям США и Израиля в Иране

    В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

    В Кремле призвали МОК объяснить двойные стандарты в отношении России, Израиля и США

    Отшельника без документов нашли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok