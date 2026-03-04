Немецкая разведка оценила дефицит бюджета России

BND оценила дефицит федерального бюджета России в 8,01 триллиона рублей

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) оценила дефицит российского бюджета в 2025 году в 8,01 триллиона рублей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

В BND связывают приводимые ими цифры с западными санкциями и значительным снижением нефтегазовых доходов. Разведка не раскрывает свою методику оценки дефицита, однако утверждает, что российские власти приукрашивают реальные данные, а информация об этом заставляет критически относиться ко всей официальной статистике.

Минфин России оценивает дефицит федерального бюджета в прошлом году в 5,65 триллиона рублей. По мнению BND, уточненные данные свидетельствуют об успешности санкций и необходимости их расширения, чтобы дополнительно сократить доходы Москвы и снизить ее наступательный военный потенциал экономическими методами.

«Если не будут приняты комплексные контрмеры, структурные проблемы российской экономики, сильно зависящей от энергетического сектора, в долгосрочной перспективе усугубятся и могут стать хроническими», — подчеркивается в докладе.

Ранее стало известно, что дефицит консолидированного бюджета России в 2025 году достиг 8,3 триллиона рублей, что стало историческим максимумом в номинальном значении, а по отношению к ВВП уступает только ковидному 2020 году.

Уникальной особенностью прошлого года стал перенос существенной части дефицита консолидированного бюджета из федерального в региональные бюджеты и внебюджетные фонды, на которые пришлось 1,5 триллиона и 1,2 триллиона рублей соответственно. В прошлые годы эти показатели находились на околонулевом значении, но теперь их рост позволил дефициту федерального бюджета уложиться в спрогнозированный в сентябре итоговый уровень.