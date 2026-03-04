Реклама

21:09, 4 марта 2026Силовые структуры

Людоедка из российского города ответила на сообщения о работе мастером маникюра

KP.RU: Людоедка из Иркутска Мостовщикова опровергла, что стала мастером маникюра
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Олеся Мостовщикова, которую прозвали людоедкой после расправы и съедения подруги в Иркутске, опровергла сообщения, что после условно-досрочного освобождения стала работать мастером маникюра. Об этом она заявила KP.RU.

По ее словам, ей не нравится такое повышенное внимание к себе. «Я не знаю, почему кто-то пытается следить за моей жизнью. Я никому дорогу не переходила, жить другим не мешаю. Мне просто хочется спокойствия», — заявила она изданию.

Женщина говорит, что за свое преступление «отплатила сполна», отсидев положенный срок. Она сменила круг общения, устроилась на работу и пытается жить обычной жизнью. «Я живу так же, как и все. Работаю, занимаюсь семьей. Никакой маникюр я не делаю. Так что пусть люди спокойно ходят на процедуры, никто их там не съест!» — сказала Мостовщикова.

При этом она отметила, что у нее остались друзья, которые продолжают с ней общаться даже после того, что она совершила. Ее 11-летняя дочь тоже в курсе, но не боится матери.

В 2009 году проживающая в Иркутске 26-летняя Олеся Мостовщикова пригласила в гости двух подруг, позже она поругалась с одной из них из-за воспитания сына и ударила ее топором. Осознав, что гостья не дышит, Мостовщикова разделала тело, а другая подруга предложила ее съесть, «чтобы не пропадало зря». В течение недели они употребляли человечину с рисом и кормили шестилетнего сына Мостовщиковой. Но спустя неделю преступление раскрылось. Олеся получила 8 лет и 7 месяцев, а ее сын попал в детдом.

Ранее 4 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что Мостовщикова вышла на три года раньше срока благодаря тому, что в колонии нашла себе мужа и родила от него дочь. На свободе она безуспешно пыталась устроиться поваром в школе и уборщицей в детском саду. В 2021 году вместе с дочерью Мостовщикова переехала в поселок Большой Луг, где нашла себя в индустрии красоты и пилит ногти клиенткам.

Ее сын тоже получил срок, попавшись на краже. Позже он подписал контракт и в октябре 2024 года отправился в зону проведения специальной военной операции, где пал в боях.

