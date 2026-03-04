Реклама

11:20, 4 марта 2026Россия

Москалькова рассказала о договоренностях с украинской стороной по вопросу пленных

Москалькова: РФ и Украина договорились продолжать обмен посылками для пленных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и Украина договорились продолжать акцию по обмену посылками и письмами для военнопленных. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Конечно, быть в плену — это бедственное положение. Очень важно, что мы смогли найти общее понимание подходов к этому вопросу с украинским омбудсменом», — обозначила Москалькова.

По ее данным, речь идет об отправке российским пленным на территорию Украины посылок и писем от жен, матерей и других близких людей, а также детских рисунков. Аналогичные посылки передают украинцам, задержанным за противодействие спецоперации.

«Последний раунд, последнее мероприятие у нас было в декабре прошлого года. Мы договорились о том, чтобы продолжить эту акцию. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши ребята видели, что их ждут, помнят, знают, и чтобы они вернулись быстрее обратно», — заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова отчиталась о полученных от бойцов специальной военной операции обращениях в 2025 году и раскрыла их содержание. Речь шла более чем о 70 тысячах запросов.

