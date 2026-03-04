Реклама

12:45, 4 марта 2026Силовые структуры

Мужчина попал под следствие после серии фотографий российского ВПК

В Петербурге задержали мужчину за фотографирование объектов ВПК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за фотографирование объектов ВПК. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 32-летний мужчина в июне 2025 года самостоятельно связался с представителями украинской разведки и предложил помощь в наблюдении и фотографировании объектов военно-промышленного комплекса (ВПК). Несколько месяцев он занимался фотофиксацией военных объектов и научных центров, после чего отправлял снимки своему куратору.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его и провели обыск, в ходе которого обнаружили несколько пакетов с наркотическими веществами. В отношении него возбудили уголовные дела за участие в деятельности террористической организации и покушение на сбыт наркотиков.

Ранее сообщалось, что за противоправные действия на железной дороге трое молодых россиян получили до 12 лет.

