01:00, 4 марта 2026Забота о себе

Мужчинам подсказали простой способ меньше волноваться во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Екатерина Макарова объяснила мужчинам, как научиться меньше волноваться во время секса. Этот простой способ она подсказала им на YouTube-канале.

По словам Макаровой, мужчины могут волноваться во время секса, даже если перед половым актом приняли препарат для потенции и показали партнерше в постели все свои умения. Причин на то может быть несколько, например, влюбленность или страх неудачи, вызванный отсутствием секса на протяжении долгого времени.

Чтобы меньше волноваться, специалистка посоветовала делегировать ответственность за то, как все пройдет, женщине. Сделать это можно с помощью диалога. «Нужно сказать: "Дорогая, я так волнуюсь, как все пройдет. Если что поможешь мне?"» — пояснила сексолог. По ее утверждению, эта фраза позволяет описать свои эмоции и, следовательно, снизить их накал, а также приглашает партнершу поучаствовать в процессе.

«Любая женщина, которая в вас влюблена и хочет с вами строить отношения, скажет: "Конечно, дорогой. У меня ручки пока не отсохли, губки пока тоже. Сейчас мы тут с тобой все попробуем"», — добавила Макарова.

Ранее сексолог Джон Презант рассказал мужчинам, как мастурбировать без вреда для интимной жизни. Он посоветовал во время самоудовлетворения не сжимать сильно пенис и не совершать быстрые движения.

