10:32, 4 марта 2026Забота о себе

Мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома

Mirror: Частое мочеиспускание может быть симптомом рака предстательной железы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала мужчинам старше 50 лет три тревожных туалетных симптома, выдающих развитие рака предстательной железы. Предупреждением врачей поделилось издание Mirror.

К трем ключевым тревожным симптомам специалисты отнесли слишком частое мочеиспускание, напряжение во время мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью. Наличие этих признаков необязательно свидетельствует о раке, но может послужить сигналом для прохождения обследования.

Врачи напомнили, что рак предстательной железы часто развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет. «Но если вы чувствуете, что что-то не так, не ждите — обратитесь к терапевту. Ранняя диагностика может спасти жизнь», — подчеркнули онкологи.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

