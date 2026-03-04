Мужчины обсудили отвращающие их женские приемы соблазнения

Мужчины обсудили распространенные женские приемы соблазнения, отвращающие их. Своими предпочтениями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Большинство высказавшихся мужчин заявили, что расстраиваются и теряют интерес, если женщина специально изображает недоступность и холодность.

Когда изображают недотрогу. Мои уверенность в себе и эго и так шаткие, и если я наберусь смелости, чтобы попытаться заговорить с девушкой или произвести на нее впечатление, а она будет вести себя так, будто ей это неинтересно, то я отступлю. Рисковать не буду Ultimodomino пользователь Reddit

Другие избегают женщин, негативно высказывающихся о бывших избранниках и в принципе о других людях, чтобы впечатлить мужчину.

Недавно на свидании девушка начала критиковать наших общих друзей. Я сразу потерял всякий интерес — нет желания встречаться с человеком, который разумом еще не покинул школу CantBeConcise пользователь Reddit

Также многие пользователи пожаловались на девушек с увеличенными филлерами губами.

Аллергическая реакция на филлеры — это не так убийственно привлекательно, как может показаться Subs2 пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины рассказали о случаях, разделивших, по их мнению, их жизнь «на до и после». Многие пользователи признались, что такой ситуацией для них стала потеря партнера.