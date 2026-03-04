На Украине сообщили о пробуксовке мирных переговоров с Россией

В офисе Зеленского рассказали о пробуксовке мирных переговоров с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что мирные переговоры с Россией забуксовали. Об этом пишет Telegram-канал «Сотрудник ОП» со ссылкой на источники.

«По данным моих источников, переговоры снова забуксовали. Несмотря на все старания украинской делегации во главе с Кириллом Алексеевичем [Будановым] (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру»), прекращение войны в Украине, похоже, откладывается», — написал автор канала.

По его словам, украинские переговорщики пошли на значительные уступки и якобы «подписали все, что можно было подписать», однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия и Украина планируют продолжить мирные переговоры при посредничестве США, несмотря на войну на Ближнем Востоке. В качестве места их проведения рассматривается Стамбул.