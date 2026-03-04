Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

Леви: Израиль может устроить наземную операцию против Ирана через Курдистан

Израиль может устроить наземную операцию против Тегерана через иранскую часть Курдистана, воспользовавшись помощью сепаратистских движений и создав там постоянный плацдарм. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

Израиль может попробовать закрепиться на территории Ирана, создав там военную группировку. Вероятно, в географическом регионе с высокой концентрацией этнических меньшинств, чтобы начать процесс распада государства Даниэль Леви британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

«Есть сообщения о том, что Израиль это попробует в курдских районах. Им может помочь действующая там сепаратистская фракция Партии свободной жизни Курдистана (PJAK), которая недавно присоединилась к Коалиции политических сил Иранского Курдистана и поклялась бороться с правящим режимом», — указал эксперт.

Леви добавил, что США и Израиль могут сделать ставку в бомбардировках на пограничные силы Ирана, чтобы их ослабить. Затем может быть предпринята попытка создать «освобожденную базу» внутри Ирана, куда будут направлены сухопутные войска. Политолог указал, что такой сценарий остается пока маловероятным, однако риски его реализации существуют.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. По данным источников, при ведении боевых действий курдские отряды будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля. Также отмечается, что президент США Дональд Трамп уже провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке об их поддержке планов вооружения иранских курдов.