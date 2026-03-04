Реклама

06:28, 4 марта 2026

Названа опасная ошибка раскусивших мошенников россиян

Юрист Марчел: Разыгрывать мошенников опасно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

Одной из самых опасных ошибок при разговоре с мошенниками является вступление в длительную полемику, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» юрист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел. Он также предостерег россиян от попыток разыграть или проучить преступника.

«Мошенники используют техники психологического давления чтобы вывести собеседника из равновесия. Когда человек начинает оправдываться, спорить или пытаться иронизировать, он, сам того не замечая, предоставляет преступнику зацепки для дальнейших манипуляций», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что злоумышленники могут записать голос своей жертвы для создания цифрового слепка, который будут использовать уже для обмана друзей и знакомых человека. Юрист подчеркнул, что именно длительный разговор позволяет мошенникам записать достаточное количество фонем для качественного синтеза речи.

«Многие совершают ошибку, пытаясь разыграть мошенника или проучить его. Но попытка обмануть преступника может привести к ответной агрессии. Известны случаи когда после неудачной попытки развода мошенники начинали использовать номер жертвы в качестве подменного при совершении других преступлений или заваливали человека бесконечными спам звонками и угрозами», — сказал Марчел.

Он заключил, что, как только абонент осознает, что общается с преступником, необходимо сразу прекращать разговор — без объяснения причины или попыток уличить собеседника во лжи, поскольку любое продолжение коммуникации связано с дополнительным неоправданным риском.

Ранее стало известно, что мошенники стали предлагать россиянам билеты на рейсы из ОАЭ за миллион рублей. Злоумышленники публикуют объявления на фишинговых сайтах и в туристических чатах.

