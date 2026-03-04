Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

Хомчик: В 2025 году прекращено 5000 уголовных дел ушедших на СВО фигурантов

Военные суды в 2025 году вынесли более 5000 решений о прекращении уголовных дел в отношении граждан, ушедших на специальную военную операцию (СВО) после заключения контракта с Минобороны России. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик, передает ТАСС.

Он напомнил, что привилегии проходить военную службу в зоне СВО лишены обвиняемые в совершении преступлений террористической направленности, половой неприкосновенности и еще ряда категорий — «очень короткий перечень».

Остальные могут заключать контракты на участие в СВО, в соответствии с нормами УПК уголовные дела в отношении них прекращаются, пояснил судья.

Совет Федерации 4 марта рассматривал вопрос о переназначении Хомчик на новый срок.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России рассмотрел дело приемной матери участника СВО и встал на ее сторону в споре с военкоматом и Минобороны России.