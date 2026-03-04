Реклама

23:34, 4 марта 2026Наука и техника

Названо «смертоносное оружие» Ирана в войне против США

NYT: В рамках конфликта с США Иран применил дешевые в производстве дроны Shahed
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В рамках конфликта с Соединенными Штатами Америки Иран использовал «смертоносное оружие». Таким образом американская газета The New York Times (NYT) назвала дроны, поразившие множество военных объектов США.

Согласно информации издания, с начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран запустил до двух тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иран применяет дроны Shahed для атак по всему региону, в том числе по отелям и военным базам, где дислоцированы американские военнослужащие.

Ранее во время закрытого брифинга американских военных для всех членов Конгресса США в Капитолии 3 марта представители администрации президента Дональда Трампа заявили, что иранские дроны-камикадзе Shahed 136 представляют собой серьезную проблему, поскольку американские системы ПВО не смогут перехватить их все.

