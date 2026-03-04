Названы оптимальные погодные условия для первого в сезоне выезда на мотоцикле

Эксперт Ладушкин дал совет байкерам, когда можно выезжать на мотоцикле

Выезжать на мотоцикле можно только при устойчивой плюсовой температуре и полном исчезновении ледяной корки на дорогах, заявил RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Эксперт пояснил, что из всех байкеров раньше других на дорогах появляются опытные водители, которым нужно перегнать мототехнику, и новички, которым не терпится открыть сезон. При этом манеры езды у этих двух групп разные.

Опытные мотоциклисты все-таки не станут рисковать и, по возможности, откажутся выезжать при нестабильных погодных условиях межсезонья. Если же острая необходимость заставит это сделать, то их поведение на дороге будет отличаться осторожностью.

Неопытные байкеры зачастую недооценивают коварство дорожного покрытия. Они ведут себя слишком рискованно при низкой температуре асфальта, его влажности и мокрой дорожной разметке. Кроме того, новички не учитывают, что многие автомобилисты за зиму отвыкли от соседства с двухколесным транспортом. «А кто-то и вовсе получил права зимой и с мотоциклами на дорогах самостоятельно не сталкивался», — напомнил Ладушкин.

Эксперт призвал автомобилистов и байкеров быть внимательными и бдительными за рулем вне зависимости от времени года.

