Пентагон заявил о победе над Ираном

Глава Пентагона Хегсет заявил, что США побеждают в конфликте с Ираном

США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«Сегодня я обращаюсь к вам с однозначным заявлением об операции "Эпическая ярость". Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и беспощадно», — подчеркнул министр войны.

По словам Хегсета, США в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

Ранее Хегсет сообщил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Ирана в Индийском океане.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.