Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 4 марта 2026Мир

Пентагон заявил о победе над Ираном

Глава Пентагона Хегсет заявил, что США побеждают в конфликте с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«Сегодня я обращаюсь к вам с однозначным заявлением об операции "Эпическая ярость". Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и беспощадно», — подчеркнул министр войны.

По словам Хегсета, США в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

Ранее Хегсет сообщил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Ирана в Индийском океане.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн добавил, что США приступают к нанесению ударов вглубь территории Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    У россиянки вымогали пять миллионов рублей за возвращение дочери

    92-летний мужчина и 82-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

    Пентагон раскрыл одну из ключевых задач США в Иране

    В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

    Пентагон заявил о победе над Ираном

    Немецкая разведка оценила дефицит бюджета России

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Обломки БПЛА упали на российские санатории

    Сорван вывоз из России боеприпасов на миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok