Похороны Хаменеи перенесли

Tasnim: Церемонию прощания с телом верховного лидера Ирана Хаменеи перенесли

Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи перенесли, новое время прощальной церемонии будет объявлено позже. Об этом сообщает Tasnim.

«Церемония прощания с телом имама Хаменеи в Тегеране отложена», — говорится в сообщении.

Ранее член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами заявил, что страна находится на финальной стадии выбора нового верховного лидера.

По данным агентства Iran International, Совет экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.