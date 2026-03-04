Политолог объяснил новою должность Ермака

Скачко: Назначение Ермака является попыткой структурировать адвокатов

Назначение бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на должность главы комитета Национальной ассоциации адвокатов республики (НААУ) является попыткой структурировать работу адвокатов. Об этом рассказал политолог Владимир Скачко, передает «АиФ».

«Адвокаты в любой стран — это определенная сила. Вот для того чтобы они работали в нужном ключе и не выпендривались, он и создал этот комитет», — рассказал Скачко.

По его словам, «токсичность» Ермака — преувеличение, он является таковым только для определенного круга политических деятелей, а уголовное дело против него не было открыто.

Ранее Ермак подтвердил назначение на должность главы комитета НААУ. При этом он никак не прокомментировал сообщения журналистов о собственных планах уйти на фронт.