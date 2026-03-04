Реклама

Популярный российский блогер признался в любви Собчак и захотел поцеловать ее каблук

Блогер Сатир заявил, что хотел бы поцеловать каблук Собчак
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Осторожно: Собчак» во «ВКонтакте»

Популярный российский блогер и пародист Илья Шабельников, известный как Сатир, в шутку признался, что влюблен в журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом он заявил в выпуске шоу «Что о тебе думают?», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Ксения Собчак — женщина, в которую я давно влюблен, поэтому сегодня я могу себя вести неадекватно. Вы меня, если что, простите», — сказал Шабельников в начале шоу.

Он также в шутку добавил, что хотел бы поцеловать каблук Собчак. По его словам, он до сих пор не сделал этого лишь из уважения к мужу журналистки, режиссеру Константину Богомолову.

Ранее Собчак призналась в любви Ивану Урганту. Она заявила, что ей нравится все, что делает этот известный ведущий.

До этого она призналась в любви журналисту Владимиру Познеру, отметив, что ценит каждую минуту, проведенную в его обществе.

