00:41, 4 марта 2026Мир

Посол Ирана пообещал наказание виновным в убийстве школьниц

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Foreign Media Department / Reuters

Военные преступники, виновные в убийстве 165 девочек в результате удара по начальной школе на юге Ирана, понесут наказание. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в статье для ТАСС.

«Согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — пообещал дипломат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого не стало более 100 учениц.

