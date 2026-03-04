Посол Ирана пообещал наказание виновным в убийстве школьниц

Джалали: Убившие 165 школьниц в Иране военные преступники понесут наказание

Военные преступники, виновные в убийстве 165 девочек в результате удара по начальной школе на юге Ирана, понесут наказание. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в статье для ТАСС.

«Согласно Четвертой Женевской конвенции и Первому дополнительному протоколу, игнорирование принципа разделения между военными и гражданскими целями, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают это нападение военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей», — пообещал дипломат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого не стало более 100 учениц.