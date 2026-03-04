Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 4 марта 2026Россия

Появились кадры с последствиями ночной атаки ВСУ на столицу региона России

Опубликованы фото с последствиями ночной атаки ВСУ на Волгоград
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В сети появились фотографии с последствиями ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград. Снимки опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно магазин и жилую пятиэтажку, у которых выбиты окна. На зданиях заметны следы гари, а рядом разбросаны обломки. Также запечатлен поврежденный автомобиль.

Ранее стало известно, что в Красноармейском районе Волгограда срочно эвакуировали школу № 117. По данным местных СМИ, на территории учебного заведения нашли предметы, похожие на обломки дронов.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 32 беспилотника ВСУ. 21 из них уничтожили в Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки дронов пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    Российский «Радон-О» подтвердил эффективность против БПЛА

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    В Кремле оценили решение Франции и Германии в сфере ядерного оружия

    В Кремле анонсировали встречу Путина с европейским политиком

    Унесенная волнами в океан россиянка не выжила в последний день отпуска в Азии

    Премьер Испании двумя словами ответил на угрозы Трампа

    Захарова прокомментировала данные о передаче Украине ядерного оружия

    Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала

    Участвовавший в чеченской кампании боец рассказал о спасении сослуживцев на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok