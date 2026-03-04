Появились кадры с последствиями ночной атаки ВСУ на столицу региона России

Опубликованы фото с последствиями ночной атаки ВСУ на Волгоград

В сети появились фотографии с последствиями ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград. Снимки опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах видно магазин и жилую пятиэтажку, у которых выбиты окна. На зданиях заметны следы гари, а рядом разбросаны обломки. Также запечатлен поврежденный автомобиль.

Ранее стало известно, что в Красноармейском районе Волгограда срочно эвакуировали школу № 117. По данным местных СМИ, на территории учебного заведения нашли предметы, похожие на обломки дронов.

По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 32 беспилотника ВСУ. 21 из них уничтожили в Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки дронов пострадали пять человек.