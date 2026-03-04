Реклама

11:39, 4 марта 2026Россия

В атакованном украинскими БПЛА российском городе срочно эвакуировали школу

В атакованном украинскими БПЛА Волгограде срочно эвакуировали школу № 117
Майя Назарова

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В городе Волгоград, атакованном украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), срочно эвакуировали школу № 117 в Красноармейском районе. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, на территории общеобразовательного заведения были найдены предметы, похожие на обломки дронов.

Детей отправили домой. Педагоги будут проводить с ними занятия в дистанционном формате.

К месту происшествия были направлены сотрудники полиции, Росгвардия и саперы. В администрации Волгограда, что рядом со школой № 117 нашли опасные предметы.

4 марта над Волгоградом прогремели две волны взрывов. Впоследствии выяснилось, что город подвергся налету беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о пяти пострадавших.

