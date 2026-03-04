Предсказана реакция стран ЕС на план ускоренного вступления Украины

FT: План ускоренного вступления Украины в ЕС встретит негативную реакцию

План ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) встретит преимущественно негативную реакцию среди стран-участниц объединения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, 4 марта состоится встреча послов стран ЕС с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, на которой они озвучат возражения против ускоренного вступления Украины в объединение. В частности, в ЕС считают, что ЕК следовало не давать Киеву надежду на «ускоренное» членство.

«Подавляющая реакция будет негативной, при этом в некоторых столицах сохраняется раздражение из-за того, что обсуждение официально началось так поздно», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что ряд стран ЕС не поддержал идею об ускоренном членстве Украины в блоке.