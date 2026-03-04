Реклама

16:08, 4 марта 2026

Президент Аргентины опубликовал видео с исчезновением Мадуро и Хаменеи

Президент Аргентины Милей опубликовал созданное ИИ видео с Мадуро и Хаменеи
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео с исчезновением захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого не стало после атаки Израиля и Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео президент США Дональд Трамп показывает фокус на сцене. Перед ним сидят на стульях Мадуро и Хаменеи. Глава Белого дома накрывает их красным покрывалом, затем поднимает его, и стулья становятся пустыми.

Сам Милей наблюдает за происходящим на сцене из зрительного зала, где он сидит вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Да здравствует свобода, черт побери!» — такой надписью политик сопроводил видео.

Ранее сообщалось, что Иран находится на финальной стадии выбора нового верховного лидера. Наиболее вероятным преемником Хаменеи считается его сын Моджтаба.

