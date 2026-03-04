Путин установил численность ВС России

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц», — говорится в документе.
В указе отмечается, что из почти 2,4 миллиона человек — 1 502 640 военнослужащих. Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 марта 2026 года.
В 2024 году Путин увеличил численность ВС России. Президент объяснил это появлением новых военных округов, отметив, что их нужно укомплектовывать подготовленным и обученным личным составом.