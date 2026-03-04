Реклама

18:23, 4 марта 2026

Путин установил численность ВС России

Путин указом установил численность ВС России на уровне более 2,3 миллиона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц», — говорится в документе.

В указе отмечается, что из почти 2,4 миллиона человек — 1 502 640 военнослужащих. Документ вступает в силу со дня его подписания — 4 марта 2026 года.

В 2024 году Путин увеличил численность ВС России. Президент объяснил это появлением новых военных округов, отметив, что их нужно укомплектовывать подготовленным и обученным личным составом.

