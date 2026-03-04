Путин заявил о первом за годы росте подростковой преступности в России

В 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, его слова приводит РИА Новости.

Российский президент потребовал оперативно выявлять тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступления. Теперь они будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Владимир Путин рассказал о росте числа экстремистских преступлений. В то же время общий уровень преступности во всех федеральных округах России снизился.