14:21, 4 марта 2026Силовые структуры

Путин заявил о первом за годы росте подростковой преступности в России

Путин: В России впервые за годы выросла подростковая преступность
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, его слова приводит РИА Новости.

Российский президент потребовал оперативно выявлять тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступления. Теперь они будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Владимир Путин рассказал о росте числа экстремистских преступлений. В то же время общий уровень преступности во всех федеральных округах России снизился.

