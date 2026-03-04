Реклама

Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в России за год

Владимир Седов
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России за год выросло число экстремистских преступлений. Об этом он рассказал на коллегии МВД, сообщает ТАСС.

В ходе выступления президент обратил внимание МВД на рост подростковой преступности в 2025 году и потребовал оперативно выявлять преступников, вовлекающих подростков в подобную деятельность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин обсудит острые вопросы на совещании с членами правительства.

