Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в России за год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России за год выросло число экстремистских преступлений. Об этом он рассказал на коллегии МВД, сообщает ТАСС.

В ходе выступления президент обратил внимание МВД на рост подростковой преступности в 2025 году и потребовал оперативно выявлять преступников, вовлекающих подростков в подобную деятельность.

