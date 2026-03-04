Путин заявил о снижении преступности во всех федеральных округах России

Путин: Во всех федеральных округах России снизилась преступность

Во всех федеральных округах России в 2025 году снизилась преступность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах России. Кроме того, он сказал, что в прошлом году снизилось количество рецидивных преступлений.

Также Путин подчеркнул, что МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями. «В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы — наших граждан старшего возраста, пенсионеров», — сказал он.

Ранее, выступая на коллегии МВД, российский президент заявил, что в 2025 году впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Путин потребовал оперативно выявлять тех, кто вовлекает несовершеннолетних в преступления.